Айрат Хайруллин предложил подумать над выращиванием насекомых для употребления в пищу

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в своем Telegram-канале предложил подумать над развитием так называемого микроскотоводства. Речь идет о выращивании насекомых, в частности, для употребления в пищу.

« Стоит ли Татарстану обратить внимание на тему „микроскотоводства“? В январе Европейский союз одобрил использование порошка из сверчков в различных продуктах питания (это может быть хлеб, батончики, сухие макаронные изделия, соусы, пицца, супы, закуски на основе кукурузной муки)», — отметил господин Хайруллин.

Он добавил, что для того, чтобы достичь массовое использование вышеперечисленных продуктов нужно применять технологии цифровизации, которые помогут отследить соответствие правильной производственной практике и качество продуктов.

"Ъ-Казань"