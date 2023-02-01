Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о наследии купцов Кандинских, ставших в свое время настоящими хозяевами Забайкалья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Епанчинцев / ИТАР-ТАСС Фото: Евгений Епанчинцев / ИТАР-ТАСС

Продолжаем наше путешествие по Забайкалью, сегодня небольшой городок Нерчинский Завод. Атмосфера здесь слегка гнетущая, видимо, исторически накопилось: рудники, декабристы, лихие разбойники… В центре селения — останки роскошной усадьбы купцов Кандинских, людей, опутавших когда-то своими сетями чуть ли не половину Сибири. Ну а Забайкалье, говорят, поголовно ходило у них в должниках.

И даже знаменитый Бутинский дворец в Нерчинске — некая производная здешнего поместья. Ведь начинали Бутины приказчиками у Кандинских. Те же вели свой род от вогульских князей с притоков Оби, правда, лишились и княжества, и дворянских чинов. В начале XVIII века Петр Кандинский промышлял воровством из церквей, но сын его Хрисанф перещеголял отца, став откровенным таежным бандитом.

Встретились они в кандалах как раз на Нерчинском Заводе. Видимо, здесь и пришли к мысли, что ограбление банка ничто в сравнении с его основанием. В первой половине XIX века Кандинских расплодилось много, целый клан, больше 30 человек. Мужчины были видными, женщины красивыми, роднились, как правило, с людьми непростыми, имевшими имя и положение. Быстро находили общий язык с начальством, вплоть до Михаила Сперанского, бывшего тогда иркутским головой.

С такими покровителями они, конечно, стали настоящими хозяевами Забайкалья, на свое усмотрение устраивали даже порки и казни. А в усадьбе собиралась творческая элита. Читали стихи Александр Кулибин (сын механика Кулибина), Федор Бальдауф. Останавливались здесь Екатерина Трубецкая и Мария Волконская. Один из сыновей Хрисанфа — Сильвестр — уехал в Москву, где потом родился Василий Кандинский, впоследствии основатель русского абстракционизма. Другим внуком Хрисанфа Петровича стал Виктор Кандинский, основатель российской психиатрии.

Империя же забайкальских купцов-беспредельщиков рухнула во многом благодаря губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому. Он боролся с коррупцией и с Кандинскими до полной победы.