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Коммерсантъ FM
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«Внимания заслуживает буквально все»

Петр Воронков — о Бутинском дворце в Нерчинске

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о «забайкальском Версале» и его богатом убранстве.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

По диким степям Забайкалья отправляемся путешествовать сегодня. Посетим культурную столицу этих краев — город Нерчинск и начнем с Бутинского дворца. Это без прикрас уникальная достопримечательность города. Часто его называют «забайкальским Версалем» или «нерчинским палаццо». Принадлежал дворец знаменитому купцу, золотопромышленнику Михаилу Бутину. Потом дом перешел городу, и сейчас здесь краеведческий музей.

Наверное, это тот редкий случай, когда я от всего сердца воскликну, — все в музей! История дома, его внешний вид, внутреннее убранство, биография самого Бутина — внимания заслуживает буквально все. Например, огромные венецианские зеркала, площадь центрального — 16 кв. м. На момент, когда Михаил Дмитриевич приобретал его (дело было в позапрошлом веке на выставке в Париже), это зеркало было самым большим в мире. Доставляли его из Парижа сюда, в Забайкалье, два года. Водным путем через три океана, по Амуру, потом по притокам. Говорят, последние 11 км несли на руках.

Помимо зеркал, во дворце — паркетные полы, дорогая мебель, украшенная позолотой и обитая атласом, персидские ковры, фламандские картины, статуэтки, массивная бронзовая люстра весом 370 кг. Чтобы зажечь множество свечей, специальный механизм опускал ее вниз, потом снова поднимал к потолку. Многое, конечно, не сохранилось. Не уцелел и потрясающий сад с оранжереями, где выращивались редкие растения, цветы, фрукты.

В 1934 году во дворец въехал воинский клуб. Помещения немедленно освободили, ценнейшие коллекции сначала свалили в кучи под открытым небом, а позже перенесли в холодные помещения конюшен. Был случай, когда пьяный офицер устроил стрельбу и разбил одно из уникальных зеркал, слава богу, не основное. Однако дворец, в котором, кстати, во время своего Восточного путешествия останавливался сам Николай II, тогда еще цесаревич Николай, не единственная достопримечательность в городе. Но чтобы рассказать об остальных, придется еще раз посетить славный Нерчинск.

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