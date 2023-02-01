Отакулов назначен главой ОМВД по Альметьевскому району

Олим Отакулов назначен новым главой ОМВД РФ по Альметьевскому району. Приказ о его назначении был подписан вчера, передает пресс-служба МВД по Татарстану.

Господин Отакулов сменил на своем посту Айрата Багауова. Тот покинул пост главного полицейского Альметьевского района в январе этого года.

Олим Отакулов родился в 1972 году в Самарканде. Затем он окончил Казанский юридический институт МВД России и академию управления МВД России. До назначения в ОМВД по Альметьевскому району занимал аналогичную должность в Лениногорском районе.

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"Ъ-Казань"