Полиция установила личности пятерых погибших от отравления угарным газом свердловчан

Полиция установила личности свердловчан, тела которых были обнаружены поздно вечером 31 января в частном доме в пос. Дружинино (Свердловская область). Ими оказались арендатор дома Ландышев, его супруга и трое их знакомых: слесарь РЖД Тимирзянов, а также граждане Чюняев и Соловьева, рассказал «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

По его данным, приоритетной версией гибели людей остается отравление углекислым газом из-за преждевременно закрытой задвижки домовой печи. Внешние признаки насильственной смерти не обнаружены. «Зато при осмотре жилища сыщики нашли ряд предметов, которые могут характеризовать жильцов: несколько стеклянных емкостей из-под спиртного, растворителя, шприц и другие подозрительные вещи»,— подчеркнул полковник Горелых.

Ранее в пресс-службе СУ СКР по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи устанавливают давность и точную причину смерти. «Первоначальное сообщение поступило в дежурную часть от местной жительницы о том, что в частном доме пять человек, возможно, спят, а, возможно — мертвы. Подозрение пришло в голову женщине потому, что, когда она задела одного из лежавших людей, он не подал признаков жизни»,— говорил полковник Горелых.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте