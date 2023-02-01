В Свердловской области пять человек отравились угарным газом

Поздно вечером 31 января в частном доме в пос. Дружинино (Свердловская область) сотрудники полиции обнаружили тела трех мужчин и двух женщин, погибших при неизвестных обстоятельствах. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одна из возможных причин их гибели – отравление угарным газом из-за нарушения правил обращения с печным оборудованием, однако признаков пожара в доме нет.

«Первоначальное сообщение поступило в дежурную часть от местной жительницы о том, что в частном доме пять человек, возможно, спят, а, возможно – мертвы. Подозрение пришло в голову женщине потому, что, когда она задела одного из лежавших людей, он не подал признаков жизни», – отметил полковник Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сейчас следователи пытаются установить давность и точную причину смерти.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте