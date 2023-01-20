В Нижнем Тагиле задержали студента, помогающего мошенникам грабить пенсионеров

Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила и ГУ МВД по Свердловской области задержали по подозрению в мошенничестве 19-летнего студента местного колледжа. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. По его данным, молодой человек помогал мошенникам грабить пенсионеров за вознаграждение в размере 10% от выручки.

Объявление о работе молодой человек нашел в одном и мессенджеров, в его обязанность входило забрать у клиента деньги и перевести их на счет работодателя. Организаторы криминальной схемы для подстраховки взяли с него паспортные данные и адрес проживания. «Кроме того, потребовали отснять видео, которое должно отражать дорогу до места проживания, после чего, не останавливая видеосъемку, в отражении зеркала показать себя и свой паспорт. На все условия юноша согласился и лично передал злоумышленникам компромат на самого себя»,— отметил полковник Горелых.

Одной из потерпевших стала 83-летняя жительница Нижнего Тагила. Как рассказал полковник Горелых, злоумышленники позвонили ей от лица сестры, которая якобы спровоцировала ДТП с пострадавшими. По сценарию трубку передали «сотруднице полиции», которая потребовала передачи денежных средств, «иначе родственница сядет в тюрьму». Позже за конвертом с деньгами пришел молодой человек. Такой схемой мошенники при помощи «доброго бегунка» похитили 300 тыс. руб.

«Еще один подобный обман на 500 тыс. руб. был совершен в Екатеринбурге. Однако курьера сгубила жадность. Получив деньги, он не перевел их на счет своих боссов, а те не простили такую "шалость" подчиненному и сообщили его персональные сведения и род деятельности в полицию, чтобы впредь было не повадно присваивать то, что принадлежит криминальной забугорной бригаде. В отношении задержанного студента следственными подразделениями ОВД возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ — мошенничество. До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться на подписке о невыезде»,— резюмировал Валерий Горелых.

Ранее начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска свердловского ГУ МВД Артем Лаздынь сказал, что за 11 месяцев прошлого года жители Свердловской области потеряли из-за действий мошенников 1,5 млрд руб., при этом за весь 2021 год размер ущерба составил 1,2 млрд руб. По словам господина Лаздыня, мошеннические схемы за год не изменились: игры на бирже, «попавшие в ДТП родственники», звонки от представителей банков и сотрудников правоохранительных органов.

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