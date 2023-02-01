Рынок автомобилей с пробегом сократился на четверть в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2022 году было продано 90,4 тыс. автомобилей с пробегом, подсчитало агентство «Автостат». Это на 24,9% меньше по сравнению с предыдущим годом.

По объему рынка регион оказался на 17 месте в России с долей 1,9%. Лидерами традиционно являются Москва и Подмосковье – там было продано более 12% всех автомобилей с пробегом (602 тыс. шт). На третьем месте Краснодарский край с долей рынка 5,2% (251,4 тыс. автомобилей).

В России в целом рынок подержанных автомобилей просел на 18,8%. Падение рынка новых автомобилей оказалось глубже – продажи сократились на 58,7%.

Анастасия Еремина