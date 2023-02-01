«Зимнее трансферное окно в Европу закрылось»

Рекордный для Английской премьер-лиги трансфер все-таки состоялся. Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес перешел в «Челси» за €120 млн. Об этом стало известно за несколько минут до закрытия зимнего трансферного окна в Европе — около двух часов ночи по московскому времени. Таким образом «Челси» потратил зимой более €300 млн. Контракт с Фернандесом лондонский клуб подписал до 2031 года. Зачем нужно столь длительное соглашение? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Manu Fernandez / AP
Больше всех в зимнее трансферное окно потратили английские клубы, и «Челси» среди них вне конкуренции. Причем проблем с финансовым fair play у клуба нет. Дело в том, что контракты, которые одобрил новый владелец команды, американский миллиардер Тодд Боули, рассчитаны на серьезные сроки. Например, Михаила Мудрика стоимостью €100 млн подписали на 8,5 лет.
Эта схема давно работает в США в том же бейсболе. Дело в том, что в случае долгосрочного контракта есть возможность перенести стоимость спортсмена на будущие годы, и размазать финансовую нагрузку в отчетных документах. Тодд Боули уже потратил таким образом больше €600 млн. После чего UEFA вмешалось и прикрыло лавочку. Теперь контракты можно заключать только на пять лет.
Правда, новые правила UEFA вряд ли сдержат цены на футболистов, которые Англия сейчас активно поднимает, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Такие цены на футболистов — это ненормально и нужно лишь одной стране, Англии, чтобы только она могла иметь опцию покупки футболиста.
Британские клубы могут заплатить условно €150-200 млн. Может быть, покупку игроков за такие деньги способны осилить еще две-три команды в мире. Никто другой и близко не может подобраться. Вот для чего нужны такие цены».
Что касается России, то здесь тренсферное окно закрывается позже, так что новости из наших клубов по поводу переходов еще будут появляться. Сейчас же стало известно, что из ЦСКА в «Верону» на правах аренды перешел Адольфо Гайч, а вот ведущий игрок «Зенита» — бразилец Малком — все-таки не попал в ПСЖ, что при нынешней заплате в €6,6 млн в год неудивительно, уверен футбольный эксперт, тренер Игорь Шалимов: «Малком не очень хорошо себя чувствует относительно финансов. Если гонорары почти одинаковые, думаю, он сделал правильный выбор. Наверное, если бы они предложили какую-то приличную сумму за трансфер, тогда, может, и был бы какой-то разговор. Но я был уверен, что он не уйдет».
Что касается России, то у нас с некоторым пиететом сообщили о приобретении клубом «Пари Нижний Новгород» 27 летнего камерунца Маки Баньяка. Дело в том, что игрок — воспитанник «Барселоны». Но взяли-то его из казахстанского «Кайрата», а цена футболиста на портале transfermarkt.world не поражает воображение — €600 тыс. 22-летний аргентинец Бенхамин Гарре, которого подписали «Крылья Советов» стоит дороже — около €3 млн.
И все же уровень легионеров в России сейчас оставляет желать лучшего, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «В России, надо отдать должное, выкидывают деньги на ветер так, что просто уму непостижимо. Бюджет, не бюджет, огромные средства тратятся, а игроки все хуже, хуже и хуже».
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Стоит ли говорить, что никто из российских футболистов в зимнее трансферное окно в Европу не перебрался, и дело тут совсем не в политической ситуации. Просто уровень наших игроков, несмотря на разговоры о молодых талантах, все равно невысок, да и платят этим талантам у нас зачастую больше, чем в Европе.
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