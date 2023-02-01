«Зимнее трансферное окно в Европу закрылось»

Рекордный для Английской премьер-лиги трансфер все-таки состоялся. Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес перешел в «Челси» за €120 млн. Об этом стало известно за несколько минут до закрытия зимнего трансферного окна в Европе — около двух часов ночи по московскому времени. Таким образом «Челси» потратил зимой более €300 млн. Контракт с Фернандесом лондонский клуб подписал до 2031 года. Зачем нужно столь длительное соглашение? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

Больше всех в зимнее трансферное окно потратили английские клубы, и «Челси» среди них вне конкуренции. Причем проблем с финансовым fair play у клуба нет. Дело в том, что контракты, которые одобрил новый владелец команды, американский миллиардер Тодд Боули, рассчитаны на серьезные сроки. Например, Михаила Мудрика стоимостью €100 млн подписали на 8,5 лет.

Эта схема давно работает в США в том же бейсболе. Дело в том, что в случае долгосрочного контракта есть возможность перенести стоимость спортсмена на будущие годы, и размазать финансовую нагрузку в отчетных документах. Тодд Боули уже потратил таким образом больше €600 млн. После чего UEFA вмешалось и прикрыло лавочку. Теперь контракты можно заключать только на пять лет.

Правда, новые правила UEFA вряд ли сдержат цены на футболистов, которые Англия сейчас активно поднимает, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Такие цены на футболистов — это ненормально и нужно лишь одной стране, Англии, чтобы только она могла иметь опцию покупки футболиста.

Британские клубы могут заплатить условно €150-200 млн. Может быть, покупку игроков за такие деньги способны осилить еще две-три команды в мире. Никто другой и близко не может подобраться. Вот для чего нужны такие цены».

Что касается России, то здесь тренсферное окно закрывается позже, так что новости из наших клубов по поводу переходов еще будут появляться. Сейчас же стало известно, что из ЦСКА в «Верону» на правах аренды перешел Адольфо Гайч, а вот ведущий игрок «Зенита» — бразилец Малком — все-таки не попал в ПСЖ, что при нынешней заплате в €6,6 млн в год неудивительно, уверен футбольный эксперт, тренер Игорь Шалимов: «Малком не очень хорошо себя чувствует относительно финансов. Если гонорары почти одинаковые, думаю, он сделал правильный выбор. Наверное, если бы они предложили какую-то приличную сумму за трансфер, тогда, может, и был бы какой-то разговор. Но я был уверен, что он не уйдет».

Что касается России, то у нас с некоторым пиететом сообщили о приобретении клубом «Пари Нижний Новгород» 27 летнего камерунца Маки Баньяка. Дело в том, что игрок — воспитанник «Барселоны». Но взяли-то его из казахстанского «Кайрата», а цена футболиста на портале transfermarkt.world не поражает воображение — €600 тыс. 22-летний аргентинец Бенхамин Гарре, которого подписали «Крылья Советов» стоит дороже — около €3 млн.

И все же уровень легионеров в России сейчас оставляет желать лучшего, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «В России, надо отдать должное, выкидывают деньги на ветер так, что просто уму непостижимо. Бюджет, не бюджет, огромные средства тратятся, а игроки все хуже, хуже и хуже».

Фотогалерея Самые дорогие трансферы зимы-2023 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 31 января «Челси» подписал 22-летнего аргентинского нападающего Энцо Фернандеса. Сумма трансфера из «Бенфики» составила €121 млн, что стало рекордом для английского чемпионата. Ранее Энцо Фернандес был в составе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу 2022 года Фото: Armando Franca / AP 15 января «Челси» купил у «Шахтера» нападающего Михаила Мудрика. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30-40 млн добавятся в случае достижения бонусов. Контракт подписан до 2031 года Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag 31 января за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна «Бавария» приобрела в аренду у «Манчестер Сити» 28-летнего португальского защитника Жуана Канселу. В договоре о переходе за «Баварией» закреплено право выкупа португальца за €70 млн Фото: Phil Noble / Reuters 29 января 21-летний английский полузащитник Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» за €40 млн, к которым могут добавиться еще €5 млн в виде бонусов Фото: Reuters / Matthew Childs / Action Images 29 декабря 2022 года 23-летний нидерландский нападающий Коди Гакпо подписал пятилетний контракт с «Ливерпулем». Сумма компенсации, которую английский клуб заплатил за футболиста ПСВ, составила €42 млн, которые могут вырасти до €50 млн в случае достижения некоторых бонусов Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag 5 января «Монако» объявила о продаже 21-летнего французского защитника Бенуа Бадьяшиля в «Челси» за €38 млн. Контракт будет действовать до лета 2030 года Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/lea 21 января «Челси» подписал семилетний контракт с 20-летним английским полузащитником Нони Мадуэке (с возможностью продления еще на год). Сумма трансфера из ПСВ составила €35 млн Фото: Molly Darlington / Reuters 31 января «Марсель» купил у португальской «Браги» 22-летнего нападающего Витинью за €32 млн. Контракт рассчитан до 2027 года Фото: Pedro Nunes / Reuters 29 января 19-летний французский защитник Мало Гюсто (слева) перешел из «Лиона» в «Челси» за €30 млн. Контракт рассчитан до 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто на правах аренды доиграет в «Лионе» Фото: Laurent Cipriani / AP 14 января 20-летний французский нападающий Жоржиньо Раттер подписал пятилетний контракт с английским «Лидсом». Сумма трансфера из немецкого «Хоффенхайма» составила €28 млн Фото: Reuters / Molly Darlington 23 января 22-летний польский защитник Якуб Кивер подписал с «Арсеналом» пятилетний контракт. За его переход из итальянской «Специи» «Арсенал» заплатил €25 млн Фото: Hannah McKay / Reuters Следующая фотография 1 / 11 31 января «Челси» подписал 22-летнего аргентинского нападающего Энцо Фернандеса. Сумма трансфера из «Бенфики» составила €121 млн, что стало рекордом для английского чемпионата. Ранее Энцо Фернандес был в составе сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу 2022 года Фото: Armando Franca / AP 15 января «Челси» купил у «Шахтера» нападающего Михаила Мудрика. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30-40 млн добавятся в случае достижения бонусов. Контракт подписан до 2031 года Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag 31 января за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна «Бавария» приобрела в аренду у «Манчестер Сити» 28-летнего португальского защитника Жуана Канселу. В договоре о переходе за «Баварией» закреплено право выкупа португальца за €70 млн Фото: Phil Noble / Reuters 29 января 21-летний английский полузащитник Энтони Гордон перешел из «Эвертона» в «Ньюкасл» за €40 млн, к которым могут добавиться еще €5 млн в виде бонусов Фото: Reuters / Matthew Childs / Action Images 29 декабря 2022 года 23-летний нидерландский нападающий Коди Гакпо подписал пятилетний контракт с «Ливерпулем». Сумма компенсации, которую английский клуб заплатил за футболиста ПСВ, составила €42 млн, которые могут вырасти до €50 млн в случае достижения некоторых бонусов Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/leag 5 января «Монако» объявила о продаже 21-летнего французского защитника Бенуа Бадьяшиля в «Челси» за €38 млн. Контракт будет действовать до лета 2030 года Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/lea 21 января «Челси» подписал семилетний контракт с 20-летним английским полузащитником Нони Мадуэке (с возможностью продления еще на год). Сумма трансфера из ПСВ составила €35 млн Фото: Molly Darlington / Reuters 31 января «Марсель» купил у португальской «Браги» 22-летнего нападающего Витинью за €32 млн. Контракт рассчитан до 2027 года Фото: Pedro Nunes / Reuters 29 января 19-летний французский защитник Мало Гюсто (слева) перешел из «Лиона» в «Челси» за €30 млн. Контракт рассчитан до 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто на правах аренды доиграет в «Лионе» Фото: Laurent Cipriani / AP 14 января 20-летний французский нападающий Жоржиньо Раттер подписал пятилетний контракт с английским «Лидсом». Сумма трансфера из немецкого «Хоффенхайма» составила €28 млн Фото: Reuters / Molly Darlington 23 января 22-летний польский защитник Якуб Кивер подписал с «Арсеналом» пятилетний контракт. За его переход из итальянской «Специи» «Арсенал» заплатил €25 млн Фото: Hannah McKay / Reuters Смотреть

Стоит ли говорить, что никто из российских футболистов в зимнее трансферное окно в Европу не перебрался, и дело тут совсем не в политической ситуации. Просто уровень наших игроков, несмотря на разговоры о молодых талантах, все равно невысок, да и платят этим талантам у нас зачастую больше, чем в Европе.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".