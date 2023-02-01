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Коммерсантъ FM
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Президент Австрии приехал в Киев для встречи с Зеленским

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл в Киев. Там он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыла. Вместе с президентом Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности»,— написал Александр Ван дер Беллен в Twitter. Он также опубликовал фотографии с железнодорожного вокзала Киева.

Отметим, что 30 января на совместной пресс-конференции главы Минобороны Австрии и Венгрии сообщили, что страны не будут отправлять оружие на Украину. По их словам, это необходимо, чтобы избежать эскалации конфликта.

Олеся Павленко

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