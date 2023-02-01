«Камский кабель» на 21-й международной выставке Cabex-2023

С 14 по 16 марта «Камский кабель» примет участие в выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex. Масштабное мероприятие состоится в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

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На Cabex «Камский кабель» представит новые и уже зарекомендовавшие себя разработки для решения задач предприятий всех ключевых отраслей промышленности – от подземных работ до космических станций. На выставке традиционно будет представлена франшиза фирменных магазинов электротехнической продукции «Камкабель». Представители компании проведут переговоры с клиентами, поставщиками сырья и материалов, обсудят вопросы, касающиеся усовершенствования конструкций изделий, а также новых разработок кабелей и проводов.

В этом году в выставке Cabex ожидается участие более 150 российских и зарубежных производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции, электромонтажных и электротехнических изделий, оборудования и материалов для производства КПП.

Для бесплатного посещения выставки введите промокод kamskiykabel23 при регистрации электронного билета: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx.

Дата: 14–16 марта 2023 года.

Место: Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон 1.

Время:

14 марта – 10:00–18:00;

15 марта – 10:00–18:00;



16 марта – 10:00–16:00.

До встречи на Cabeх-2023!

ООО «Камский кабель»