Ученье — свет

«Ростелеком» построил в 2022 году цифровую инфраструктуру в 126 школах Ростовского региона в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС). Специалисты компании установили в 136 учебных корпусах в общей сложности около двух тысяч точек беспроводного доступа Wi-Fi, а также подключили и организовали работу 536 камер видеонаблюдения на входах и вестибюлях образовательных учреждений.

«"Цифровая образовательная среда" пришла в донские школы благодаря тесному и результативному взаимодействию министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области с ПАО "Ростелеком". На реализацию данного проекта было направлено более 134 млн руб. из регионального и федерального бюджетов»,— прокомментировал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

В Ростовской области в рамках проекта «Ростелеком» охватили 79 учебных корпусов в Ростове-на-Дону, 45 зданий школ в Шахтах и 12 помещений в Батайске. Проект является частью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Вся цифровая инфраструктура построена на отечественном оборудовании. Национальный цифровой провайдер выступает единственным исполнителем проекта в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года.

«"Цифровая образовательная среда" — федеральный проект, задачей которого является цифровая трансформация всей системы образования. В его рамках школы не просто получают цифровые сервисы и оборудование. Мы создаем экосистему, которая обеспечит более эффективный и разносторонний процесс образования с применением всех современных технологий мультимедиа, интерактива и онлайн-форматов»,— отметил министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

Бесшовное покрытие сети Wi-Fi организовано во всех классах учебных заведений, благодаря чему можно легко подключать к сети проекторы, ноутбуки и любое другое цифровое оборудование. Теперь у учителей появилась возможность применять на уроках видеоматериалы, обучающие программы и другой цифровой контент.

«Решения, которые мы внедряем, помогают полноценно готовить школьников к жизни и работе в цифровом мире. Интерактивные инструменты и онлайн-сервисы делают процесс обучения технологичнее, интереснее и, что самое важное, безопаснее»,— рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Проект «Цифровая образовательная среда» стал следующим этапом в развитии цифровой инфраструктуры для системы образования Ростовской области. Ранее «Ростелеком» подключил 1316 школ, колледжей, техникумов и лицеев в регионе к Единой системе передачи данных (ЕСПД), благодаря чему в них появился доступ к безопасному оптическому интернету.

Получить подробную информацию о проектах компании, реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

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