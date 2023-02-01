На Кубани в 2022 году из аварийного жилья переселили 707 человек

В Краснодарском крае в прошлом году переселили 707 человек с 11,6 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Об этом рассказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Этап 2022–2023 годов адресной программы в регионе начали досрочно — в 2021 году. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийных домов в Краснодарском крае расселили жильцов 283 квартир.

По действующей программе в регионе расселяют жителей домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. Новое жилье с 2019 года получили 3,7 тыс. человек, на 21,5% выше плановых показателей. Общая площадь аварийного жилья, из которого переселили жителей, составила 52,7 тыс. кв. м, перевыполнение — 6% от запланированного объема.

В Краснодаре в 2023 году всего планируется расселить 171 жителя 16 аварийных домов. На эти цели по муниципальной программе направят 506 млн руб.

Тат Гаспарян

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