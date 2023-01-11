В 2023 году в Краснодаре на расселение аварийных домов направят 506 млн рублей

В 2023 году в Краснодаре планируется расселить 171 жителя 16 аварийных домов. По муниципальной программе на эти цели направят 506 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города.

За счет этих средств собственникам жилых помещений выплатят денежные компенсации, а проживающим по договору социального найма предоставят новые квартиры.

Всего в 2023 году в Краснодаре из 21 аварийного дома планируют переселить 274 человека. В том числе 103 жильцов переселят из ветхого жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда» по адресной программе Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы».

Также в этом году мэрия Краснодара планирует заключить ежегодное соглашение с Министерством труда и соцразвития региона. В рамках документа жилыми помещениями будут обеспечивать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего по краевой программе «Дети Кубани» планируется купить около 99 однокомнатных квартир.

Татьяна Ручкина

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