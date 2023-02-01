В 2022 году «Россети Тюмень» провели 460 уроков электробезопасности для 26 тысяч детей

Компания «Россети Тюмень» за минувший год провела свыше 460 занятий по электробезопасности и энергосбережению в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области. Тематические уроки посетили более 26 тысяч детей и порядка 1,6 тысячи взрослых – жители 75 населенных пунктов, в том числе Тюмени, Тобольска, Сургута, Ханты-Мансийска и других. Такие мероприятия энергетики организуют ежегодно в рамках работы по профилактике электротравматизма сторонних лиц. Ключевой результат – отсутствие несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах компании.



Основными площадками для проведения занятий стали школы и детские сады, спортивные и культурные учреждения, оздоровительные и пришкольные лагеря. Специалисты «Россети Тюмень» знакомили ребят с принципами энергосбережения и правилами электробезопасности, акцентируя их внимание на правилах поведения вблизи подстанций и линий электропередачи. Кроме того, на базе санаториев «Витязь» и «Серебряный бор» компания провела детский проект «Энергосмена», посвященный вопросам электробезопасности и погружения в профессию.

Отметим, ежегодно участниками встреч с молодежью становятся бойцы студотряда «Энергетик», которые еще недавно сами посещали уроки электробезопасности.