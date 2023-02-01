Совфед одобрил закон об обязательной регистрации ДНК осужденных и подозреваемых

Совет федерации одобрил закон об обязательной геномной регистрации для осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Регистрация ДНК также затронет всех подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и административно арестованных.

Геномную регистрацию будут проводить органы предварительного следствия и органы дознания вместе с подразделениями органов внутренних дел или Следственного комитета России.

Осужденные, обвиняемые и подозреваемые могут запросить уничтожение их геномной информации в случае возникновения права на реабилитацию. Для этого они должны будут подать заявление в орган внутренних дел заявление. Люди, подвергшиеся административному аресту, могут также запросить удаление данных в случае отмены постановления суда об административном правонарушении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Презумпция ДНК-виновности».

Олеся Павленко