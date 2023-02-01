Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до начала матча

Румынский футбольный клуб «Оцелул» отказался от проведения товарищеского матча с красноярским «Енисеем», заявил директор российской команды Алексей Ивахов. По его словам, «Оцелул» это сделал из-за угрозы снятия очков в национальном чемпионате, поступившей от Федерации футбола Румынии (FRF).

Господин Ивахов заявил, что румынская команда отказалась от игры за час до начала матча. Контракт на его проведение был заключен неделю назад. «Команда из Румынии добиралась до нашего поля в Анталье 70 км из города Сиде, вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждения о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали»,— написал Алексей Ивахов в Telegram.

Он также сказал «РИА Новости», что «Енисей» будет требовать от «Оцелула» выплату компенсации в €10 тыс. за отмену игры. Матч между «Енисеем» и «Оцелулом» должен был начаться в 11:00 по мск. В январе болгарский «Левски» также отказался от проведения матчей с московским «Спартаком» и «Уралом» из-за давления со стороны болельщиков.

Лаура Кеффер