«Авито»: треть нижегородцев хотели бы купить электромобиль

Купить электромобиль хотели бы 38% жителей Нижнего Новгорода, уже владеют таким автомобилем 1% респондентов, сообщили в «Авито Авто» по итогам совместного опроса с группой «Ренессанс страхование».

Больше всего опасений у жителей Нижнего Новгорода вызывают быстрый износ аккумулятора (такой ответ дали 32% опрошенных), невозможность буксировки машины (29%) и повреждения системы охлаждения или проводки (19%).

Участие в опросе принимали 10 тыс. жителей разных городов России. Исследование проводилось онлайн в январе 2023 года.

По данным МВД, в Нижегородской области в конце 2022 года было зарегистрировано около 200 электромобилей. Чтобы стимулировать местных жителей покупать такие машины, владельцев освободили от уплаты транспортного налога и платы за парковку.

Власти намерены развивать и общественный электротранспорт: при поддержке правительства в Нижнем Новгороде запустили первое в России электротакси. Структура «Роснано» закупила 180 электрокаров Evolute и установил зарядные станции.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Таксистам добавили Evolute».