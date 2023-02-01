С днем рождения, комбинат!

1 февраля Магнитогорский металлургический комбинат отмечает день рождения: в этот день в 1932 году на первой доменной печи Магнитки был получен первый чугун. Это событие стало официальным началом истории одного из крупнейших металлургических предприятий России и мира.



Строительство домны №1, 16 августа 1931 г



В прошлом году ММК отметил 90-летний юбилей и Указом Президента РФ был награждён почетным знаком «За успехи в труде». Несмотря на сложную внешнюю обстановку, Магнитка остается флагманом отечественной металлургической отрасли и современным производственным комплексом, выпускающим инновационную и востребованную рынком металлопродукцию с преобладающей долей продукции высоких переделов. Компания занимает лидирующие позиции в поставке металлопродукции для трубной промышленности и автопрома, в производстве металлопроката с покрытием.

Очередной день рождения ММК встречает на новом этапе технического перевооружения производственных мощностей. Продолжается реализация стратегии развития, в рамках которой большое внимание уделяется развитию работы с клиентами, повышению операционной и функциональной эффективности бизнеса, цифровизации, укреплению различных аспектов устойчивого развития, включая социальные вопросы и экологическую повестку.

Социальные проекты находятся среди приоритетов ММК, который является градообразующим предприятием для Магнитогорска и бюджетообразующим для города и всей Челябинской области. Ежегодные инвестиции в социальные программы и благотворительность по Группе ММК составляют около 3 млрд рублей и связаны с развитием инфраструктуры города и прилегающих районов, объектов здравоохранения, культуры и спорта, поддержкой общественных объединений, проведением в городе масштабных культурных и спортивных мероприятий.

Природоохранная деятельности Магнитки сегодня выходит на новый уровень. Только в прошлом году на комбинате были запущены два важных экологических объекта, построенных в сталеплавильных цехах. В ККЦ после реконструкции был введен в строй комплекс пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров №1, 2 и 3, а также отделения перелива чугуна ККЦ. В результате увеличилась эффективность улавливания вторичных выбросов, а валовые выбросы пыли снизились на сотни тонн. Другой проект был реализован в электросталеплавильном цехе, где завершилась реконструкция газоочистных сооружений дуговых сталеплавильных печей.

На решение экологических задач направлен и крупнейший инвестиционный проект ММК последнего времени – строительство комплекса коксовой батареи №12, которое в настоящее время идет полным ходом. Пуск новой коксовой батареи позволит вывести из эксплуатации устаревшие мощности в коксохимическом производстве, что обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год и безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса.

ММК двигается в ногу со временем и с каждым годом становится все более современным предприятием, применяющим в производстве и других бизнес-процессах передовые информационные технологии. Магнитка является лидером в российской металлургии в цифровизации и автоматизации. В цифровом портфеле компании в настоящее время почти две сотни стратегических инициатив и уже 70 успешно реализованных проектов, ожидаемый экономический эффект от которых составляет сотни миллионов рублей.

Стремление к лидерству, социальная и экологическая ответственность, инновационный потенциал – все эти аспекты всегда были и будут отличительными чертами Магнитогорского металлургического комбината.