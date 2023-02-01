Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С днем рождения, комбинат!

1 февраля Магнитогорский металлургический комбинат отмечает день рождения: в этот день в 1932 году на первой доменной печи Магнитки был получен первый чугун. Это событие стало официальным началом истории одного из крупнейших металлургических предприятий России и мира.

Строительство домны №1, 16 августа 1931 г

В прошлом году ММК отметил 90-летний юбилей и Указом Президента РФ был награждён почетным знаком «За успехи в труде». Несмотря на сложную внешнюю обстановку, Магнитка остается флагманом отечественной металлургической отрасли и современным производственным комплексом, выпускающим инновационную и востребованную рынком металлопродукцию с преобладающей долей продукции высоких переделов. Компания занимает лидирующие позиции в поставке металлопродукции для трубной промышленности и автопрома, в производстве металлопроката с покрытием.

Очередной день рождения ММК встречает на новом этапе технического перевооружения производственных мощностей. Продолжается реализация стратегии развития, в рамках которой большое внимание уделяется развитию работы с клиентами, повышению операционной и функциональной эффективности бизнеса, цифровизации, укреплению различных аспектов устойчивого развития, включая социальные вопросы и экологическую повестку.

Социальные проекты находятся среди приоритетов ММК, который является градообразующим предприятием для Магнитогорска и бюджетообразующим для города и всей Челябинской области. Ежегодные инвестиции в социальные программы и благотворительность по Группе ММК составляют около 3 млрд рублей и связаны с развитием инфраструктуры города и прилегающих районов, объектов здравоохранения, культуры и спорта, поддержкой общественных объединений, проведением в городе масштабных культурных и спортивных мероприятий.

Природоохранная деятельности Магнитки сегодня выходит на новый уровень. Только в прошлом году на комбинате были запущены два важных экологических объекта, построенных в сталеплавильных цехах. В ККЦ после реконструкции был введен в строй комплекс пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров №1, 2 и 3, а также отделения перелива чугуна ККЦ. В результате увеличилась эффективность улавливания вторичных выбросов, а валовые выбросы пыли снизились на сотни тонн. Другой проект был реализован в электросталеплавильном цехе, где завершилась реконструкция газоочистных сооружений дуговых сталеплавильных печей.

На решение экологических задач направлен и крупнейший инвестиционный проект ММК последнего времени – строительство комплекса коксовой батареи №12, которое в настоящее время идет полным ходом. Пуск новой коксовой батареи позволит вывести из эксплуатации устаревшие мощности в коксохимическом производстве, что обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год и безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса.

ММК двигается в ногу со временем и с каждым годом становится все более современным предприятием, применяющим в производстве и других бизнес-процессах передовые информационные технологии. Магнитка является лидером в российской металлургии в цифровизации и автоматизации. В цифровом портфеле компании в настоящее время почти две сотни стратегических инициатив и уже 70 успешно реализованных проектов, ожидаемый экономический эффект от которых составляет сотни миллионов рублей.

Стремление к лидерству, социальная и экологическая ответственность, инновационный потенциал – все эти аспекты всегда были и будут отличительными чертами Магнитогорского металлургического комбината.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...