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Коммерсантъ FM
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Глава Росавиации заявил о наличии стресс-сценария для отрасли без господдержки

У Росавиации есть стресс-сценарий на тот случай, если господдержка авиаперевозок будет прекращена, сообщил в интервью РБК глава ведомства Александр Нерадько. Детали этого сценария он раскрывать не стал.

«Да, у нас есть такой стресс-сценарий»,— подтвердил господин Нерадько. Он отказался вдаваться в подробности, потому что, по его словам, связанные с авиаперевозками темы «слишком резонансные, почти как футбол и медицина».

В 2022 году из бюджета на поддержку перевозок в России выделили рекордные 174,2 млрд руб. Также правительство заплатило авиакомпаниям за перевозку пассажиров на внутренних рейсах почти 100 млрд руб. В январе глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что ведомство планирует «снижать объемы запрашиваемых субсидий пропорциональному количеству выкупаемых самолетов». Пока в бюджете на это заложено лишь 25 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Господдержка авиакомпаний пошла на снижение».

Лаура Кеффер

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