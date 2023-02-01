ФСБ задержала пособников «украинских неонацистов», готовивших теракты в Свердловской области

В Свердловской области задержали троих россиян, готовивших теракты на железной дороге за вознаграждение от «украинских неонацистов». Операцию проводили сотрудники ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Во время обысков у задержанных изъяли орудия преступлений, символику украинского националистического вооруженного формирования, средства связи, схемы расположения объектов СвЖД.

Задержанным грозит до пожизненного лишения свободы по ст. 205 УК РФ (терроризм) и ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Напомним, в конце сентября прошлого года силовики задержали 29-летнего Владлена Меньшикова, который, по данным источника «Ъ-Урал», пытался устроить диверсию на 80-м км перегона «Реж — Стриганово», по которому двигались составы с российской военной техникой. В отношении него возбуждены дела по статьям о диверсии (ч.1 ст.281 УК РФ) и сотрудничестве с иностранным государством (ст.275.1 УК РФ).

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