Депутату ЗакСа Звереву предписали убрать со стола флажок с Z и отсадили от фракции КПРФ

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поддержал требование парламентария от «Яблока» Бориса Вишневского к депутату от фракции коммунистов Борису Звереву убрать со стола флажок с Z-символом. Самого господина Зверева также отсадили от остальных членов фракции, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Господин Вишневский, требуя убрать флажок, сослался на регламент ЗакСа, согласно которому на столах депутатов может быть только символика партий. Господин Бельский с этим согласился.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что фракция КПРФ в Законодательном собрании отказалась от сотрудничества с депутатом Борисом Зверевым, поскольку, по мнению руководства фракции, он не сошелся с коллегами по идейным соображениям и не поддерживал решения партии. Господин Зверев сам в КПРФ не состоит.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Выход за красные флажки».

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