Глава «Уральских авиалиний» пожаловался на невозможность закупать российские самолеты

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалиний» Сергей Скуратов обратился в «Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта» с предложением отменить преференции на получение субсидий для перевозчиков, летающих на отечественных самолетах. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на письмо владельца авиакомпании президенту ассоциации Владимиру Тасуну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Сергей Скуратов пояснил, что из федерального бюджета на субсидии авиакомпаниям выделено 12,3 млрд руб., из которых 75% средств приходится на маршруты между Москвой, Санкт-Петербургом и Дальним Востоком. Однако все дотации получала только заявка от авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), в чьем парке наибольшее число отечественных самолетов Superjet-100.

Частные перевозчики, которые и раньше критиковали такой принцип распределения средств, в 2022 году из-за санкций столкнулись с необходимостью самим покупать российские судна. Однако отечественная авиаотрасль в ближайшее время не сможет покрыть спрос авиакомпаний не только из-за недостаточных объемов производства, но и потому, что большая часть самолетов достанется «Аэрофлоту».

Глава «Уральских авиалиний» заключил, что возможность приобрести российские самолеты у перевозчиков в настоящее время полностью отсутствует, поэтому преференции для перевозчиков следует отменить.

«С целью исключить рост монополизированных рынков, которые в свою очередь приводят к росту цен на авиаперелеты для населения, предлагаем распределять субсидии на одну воздушную линию нескольким авиакомпаниям, что повысит конкуренцию и соответственно доступность перевозки населению»,– подчеркнул господин Скуратов.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» комментировать информацию отказались.

Ранее во время совещания с Владимиром Путиным глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в 2023–2025 годах запланирована поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту», в их числе SSJ NEW, МС-21 и ТУ-214. Выслушав доклад главы Минпромторга, президент заявил, что заказ на воздушные суда на 2023 год оформляется слишком долго.

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