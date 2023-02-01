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Коммерсантъ FM
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Reuters: три российских бизнесмена под санкциями Великобритании отчитались о владении недвижимостью в стране

Три иностранные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, указали в качестве конечных бенефициаров российских бизнесменов, находящихся под санкциями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные государственного реестра. В качестве своих бенефициаров компании указали главу «Норникеля» Владимира Потанина, бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова и его жену Ольгу, а также бывшего исполнительного директора Evraz Александра Фролова.

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Владимир Потанин

Владимир Потанин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Игорь Шувалов с супругой Ольгой Шуваловой

Игорь Шувалов с супругой Ольгой Шуваловой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Александр Фролов

Александр Фролов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

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Владимир Потанин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Игорь Шувалов с супругой Ольгой Шуваловой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

Александр Фролов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Согласно новому законодательству, иностранные компании, у которых есть недвижимость в Великобритании, должны внести в госреестр своих конечных бенефициаров до 1 февраля. В качестве бенефициара должно быть указано физическое лицо, владеющее более чем 25% компании.

По данным Регистрационной палаты Великобритании, сейчас в реестре 19 тыс. компаний. Из них четверть не указала своих владельцев, часть в качестве конечных бенефициаров указала компании в офшорных юрисдикциях. При этом еще около трети зарубежных компаний с недвижимостью в Великобритании пока не внесли данные в реестр.

Великобритания планировала ввести реестр зарубежных компаний с недвижимостью в стране с 2015 года. Реестр создали в 2022 году. В правительстве Великобритании полагают, что это позволит стране бороться со схемами по отмыванию грязных денег. По оценкам британского отделения организации борьбы с коррупцией «Трансперенси Интернешнл» (признана иностранным агентом в России), которые приводит Reuters, через элитную недвижимость в Великобританию могло попасть до £6,7 млрд иностранных денег сомнительного происхождения, из них £1,5 млрд могут принадлежать российским бизнесменам.

Олеся Павленко

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