Строителей завода 70-летия Победы освободили от ответственности

Пресненский райсуд Москвы переквалифицировал обвинение Сергея Дегтярева, его дочери Евгении и Вадима Митрякова, которые обвинялись в хищении 255 млн руб. при строительстве оборонного завода имени 70-летия Победы в Нижнем Новгороде. Собственники и директор ООО «ВИП-Стройинжиниринг» направили часть средств со стройки машиностроительного завода на другие проблемные объекты, где также работала их компания, в том числе космодром «Восточный».

Также их обвиняли в нанесении ущерба дольщикам обанкротившейся Волго-Вятской строительной компании. В итоге трое фигурантов, признанные виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, были освобождены от ответственности по приговору суда в связи с истечением сроков давности.

Подробнее о деле – в материале «Ъ» «Стройка вышла за сроки».