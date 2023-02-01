Директор метро Екатеринбурга озвучил реальную стоимость проезда

По итогу 2022 года Екатеринбургский метрополитен понес убытки в размере более 100 млн руб., заявил в интервью Е1.ru директор метро Андрей Панаиотиди. По его словам, для повышения рентабельности стоимость проезда должна составлять 38 руб. за поездку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Мы заработали 1 млрд руб., 160 млн руб. финансовой поддержки дала мэрия, но убыток составил более 100 млн руб.. Себестоимость перевозки сегодня составляет 38 руб., а пассажиров везем в среднем за 30 руб.», – пояснил он.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет до 33 руб. за поездку. Однако в мэрии «Ъ-Урал» заявляли, что им об этом неизвестно. В прошлый раз стоимость проезда в метро Екатеринбурга повышали в мае 2019 года с 28 руб. до 32 руб.

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