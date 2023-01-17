Стоимость проезда в метро Екатеринбурга вырастет до 33 рублей

Проезд в метро Екатеринбурга через 10 дней подорожает до 33 руб. за поездку, сообщает ЕАН со ссылкой на постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Ъ-Урал» заявили, что ничего не знают о постановлении РЭК.

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«Насколько известно, заседания по этому вопросу еще не было. В повестке ближайшего заседания комиссии вопроса о повышении тарифа также нет. И решение конкретно по метро приниматься не будет. Только по всем видам транспорта»,– отметили в мэрии.

Напомним, в прошлый раз стоимость проезда в метро Екатеринбурга повышали в мае 2019 года с 28 руб. до 32 руб. В ноябре 2022 года городские власти заявили о сохранении плана по строительству второй и третьей линии метрополитена, а также продлении первой.

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