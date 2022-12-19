Глава Удмуртии попытался записаться к врачу в прямом эфире на аппаратном совещании

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратном совещания решил проверить работу горячей линии минздрава республики и записаться к врачу. Номер горячей линии 8-800-100-24-47 во время своего доклада назвала и.о. министра здравоохранения Наталья Якимова для граждан, у которых не получается записаться на прием через новый портал самозаписи https://portal18.is-mis.ru/. По ее словам, после отказа от услуг частного сервиса ИГИС в пользу государственных ресурсов у граждан появились сложности с новым порталом при прикреплении к больнице, выборе специалиста и выборе региона. При этом количество жалоб после отладки работы сервиса сократилось с 512 до 146 на вечер 18 декабря. С ними жители звонят на горячую линию минздрава и по телефону 122.

Александр Бречалов сразу после выступления госпожи Якимовой набрал на телефоне номер горячей линии и включил громкую связь. Он отметил, что в начале говорят, что вы позвонили в колл-центр по коронавирусной инфекции. Дозванивался до оператора он больше минуты, и «это не час-пик». Когда оператор ответила он попросил записать его на прием к терапевту в городскую больницу №2, после чего последовала долгая пауза. За время разговора свободного номерка оператор не нашла, но обещала перезвонить, как только появится.

«5 минут 20 секунд, надеюсь, Дарья (оператор) перезвонит. Коллеги, тестируем, чтобы у нас доклады не расходились с тем, что в реалиях. Вопрос не только в новом сервисе, а вопрос реальности на любой площадке записаться. То есть записаться к врачу по-прежнему проблема»,— прокомментировал глава Удмуртии.

Он попросил проработать этот вопрос на запланированной минздравом Удмуртии в ближайшее время стратегической сессии.

Позднее, как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, оператор колл-центра перезвонила и предложила несколько свободных номерков на выбор.

Напомним, минздрав Удмуртии прекратил сотрудничество с порталом ИГИС, через который ранее можно было записаться к врачу. Вместо него был разработан новый сервис — Региональный портал медицинских услуг. Помимо этого, остаются доступными федеральный и региональный порталы госуслуг, также запись осуществляется через регистратуру поликлиник. Свое решение по отказу от ИГИС минздрав республики обосновал федеральными требованиями, по которым для записи к врачу необходимо пользоваться государственными ресурсами. При этом в ИГИС рассказали, что о данном переходе их не предупреждали, более того, они уверены, что новый портал не справится с загрузкой. Это подтверждают и жители Удмуртии, которые массово сообщают о сбоях в работе нового сервиса.

Подробнее об этом читайте в материале «ИГИС остановил прием».