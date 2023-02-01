В 2023 году в Удмуртии планируют ввести в оборот свыше 20 тысяч гектаров земель сельхозназначения

В Удмуртии в 2023 году планируется ввести в хозяйственный оборот 20,53 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Как рассказала журналистам заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова, в 2022 году в оборот было введено 20,01 тыс. га. Всего в республике 214 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения.

«При этом на начало 2020 года неиспользуемых земель было 256 тыс. гектаров. То есть она немного сокращается. Наши планы по введению в 2023 году в оборот земель подтверждены запросами сельхозтоваропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса. Мы уже понимаем, кто и чем будем заниматься на этих участках. И уже в этом году каждый гектар должен будет обрабатываться и приносить доход»,— прокомментировала госпожа Абрамова.

Кроме того, Ольга Абрамова рассказала, что в Удмуртии есть заброшенные мелиоративные системы, износ которых составляет 90%.

«Мелиоративные системы включают в себя и системы для увлажнения почвы, и для осушения почвы. Это то, что позволит нам управлять процессом и меньше зависеть от погодных условий. Мелиорация — серьезная тема, над которой надо работать. Поэтому сейчас совместно с Алнашским, Можгинским и Воткинским районом мы ведем работу по передаче мелиоративных участков в собственность РФ. Это делается для того, чтобы восстановить мелиоративные системы при помощи федеральных средств»,— сказала госпожа Абрамова.