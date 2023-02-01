После ДТП с погибшими полицейскими и задержанным в Удмуртии возбудили уголовное дело

В Удмуртии возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими, в том числе двумя полицейскими. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, оно возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Напомним, авария произошла около 13:30 31 января на 240 км автодороги М-7 в Игринском районе. По предварительной информации, двое полицейских везли на служебном автомобиле «Лада Гранта» 36-летнего подозреваемого к месту проведения следственных действий. Управлявший автомобилем полицейский попытался совершить обгон, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком «КАМАЗ». В результате все трое, находившихся в служебном автомобиле, от полученных травм скончались на месте.

Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Проверки также проводят прокуратура и МВД по Удмуртии.

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