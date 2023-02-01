Аэропорт Норильска получил статус международного

Правительство Красноярского края попросило Минтранс предоставить аэропорту Норильска статус международного. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту инициативу и подписал распоряжение об открытии аэропорта для выполнения международных полетов, говорится в пресс-релизе краевого правительства. Когда было подписано постановление, не уточняется.

По словам премьер-министра края Юрия Лапшина, северные территории региона традиционно испытывают трудности с транспортной доступностью, и круглогодично для них доступна только авиация. В аэропорту Норильска намерены до 2025 года обустроить грузопассажирский пункт пропуска через госграницу.

«Такое решение придаст импульс дальнейшему социально-экономическому и инвестиционному развитию Норильска и Таймыра, раскроет туристический потенциал арктической зоны края. Кроме того, позволит жителям Заполярья добираться до мест отдыха без пересадок в Москве или в Красноярске»,— считают местные власти.

Аэропорт Норильска обеспечивает транспортное сообщение севера и юга Красноярского края с другими регионами. Кроме того, в Норильск можно попасть по Северному морскому пути и по реке Енисей.