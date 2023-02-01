Прокуратура не согласилась с размером компенсации бывшему губернатору Новосибирской области

Новосибирская прокуратура опротестовала решение Железнодорожного райсуда, который обязал выплатить бывшему губернатору Василию Юрченко 7 млн руб. в качестве компенсации затрат на адвокатов за время уголовного преследования. «Прокуратура не согласилась с решением суда, внесла апелляционное представление об отмене постановления», — рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Право на возмещение вреда Василий Юрченко получил в феврале 2017 года. СКР прекратил в отношении него уголовное дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Речь в нем шла об изменении статуса земельного участка площадью 17,7 тыс. га, используемого в качестве полигона для испытаний снарядов. Из земель обороны участок был переведен в категорию сельхозназначения.

Дело было закрыто с формулировкой «за отсутствием состава преступления», что является реабилитирующим основанием.

Экс-губернатор направил в суд иск к Минфину РФ, потребовав компенсировать ему издержки по оплате адвокатов.

Отметим, что экс-губернатор фигурировал еще в одном уголовном деле — о продаже по заниженной стоимости земельного участка в центре Новосибирска. Судебный процесс по нему завершился обвинительным приговором. В 2017 году за превышение полномочий Василию Юрченко назначили три года условно с таким же испытательным сроком, после его завершения судимость бывшего губернатора была погашена.

Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010-го по 2014 год. В сентябре 2014 года он был отправлен в отставку по указу президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия.

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Илья Николаев