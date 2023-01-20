Новосибирский экс-губернатор Василий Юрченко взыскал с РФ 7 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес постановление о взыскании с Российской Федерации в пользу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко 7,06 млн руб. Деньги должны быть выплачены из федеральной казны в счет возмещения имущественного вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

По данным суда, заявление господина Юрченко о возмещении имущественного вреда в порядке реабилитации удовлетворено частично. Сумма компенсации включает расходы на оказание юридической помощи.

Как сообщалось, право на компенсацию экс-губернатор получил в феврале 2017 года – СКР прекратил в отношении него уголовное дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) при переводе участка из категории земель обороны в категорию сельхозназначения. С иском о возмещении издержек господин Юрченко обратился в Железнодорожный райсуд в начале 2020 года, первоначально оценив затраченную на адвокатов сумму в 5,8 млн руб. В мае того же года ему присудили компенсацию 212 тыс. руб., в декабре — 5,7 млн руб., но оба решения были отменены. При третьем рассмотрении в августе 2021 года суд взыскал в пользу экс-губернатора 300 тыс. руб. Эта сумма экс-главу Новосибирской области не устроила, и он обжаловал решение.

Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010-го по 2014 год. В сентябре 2014 года он был отправлен в отставку по указу президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия.

Дарья Решетникова