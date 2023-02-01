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Коммерсантъ FM
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Посол РФ Аскальдович: Запад ведет «фронтальную атаку» на все русское

На Западе ведется «фронтальная атака» на все русское после начала российской военной операции на Украине, утверждает посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. По его словам, атакам подвергаются в том числе представители РПЦ.

«После начала специальной военной операции являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь. Ее представители в ряде недружественных стран, а также священнослужители автокефальных церквей подверглись жесткому морально-психологическому прессингу»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

Господин Аскальдович уверяет, что православных священников вынуждают осудить военную операцию и политику Владимира Путина, а также разорвать отношения с РПЦ. Представитель российского МИДа добавил, что «этот процесс разворачивается латентно», в том числе с помощью «беспрецедентного открытого давления на каноническую церковь» в прибалтийских странах.

В мае 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о полной самостоятельности и независимости от РПЦ. В Верховной раде предложили запретить деятельность РПЦ на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. В январе он утвердил санкции против 10 представителей УПЦ и РПЦ.

Лаура Кеффер

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