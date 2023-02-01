NYT: треть ВИЧ-инфицированных и наркозависимых на Украине перестали получать помощь

К концу лета 2022 года около трети ВИЧ-инфицированных и наркозависимых граждан на Украине перестали получать помощь от государства на фоне боевых действий в стране. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные центра общественного здоровья Украины.

Работники социальной сферы говорят, что после начала боевых действий в стране стало меньше лекарств от ВИЧ. По их словам, прогресс украинских властей по безопасному лечению ВИЧ-инфицированных был практически сведен на нет военными действиями.

Как отмечает газета, больше всего страдает одна из наиболее уязвимых групп населения — секс-работницы. Проституция на Украине незаконна. На начало 2022 года в стране было около 53 тыс. секс-работников. Из-за военных действий и кризиса в стране их доходы упали примерно вдвое. Секс-работницы рассказали изданию, что несмотря на низкий доход, вынуждены заниматься проституцией, чтобы выжить.

Глава МВД Украины Денис Монастырский говорил, что из-за проблем с электроснабжением в его стране на горячую линию стало поступать больше сообщений о домашнем насилии. Кроме того, из-за проблем с электричеством на улицах украинских городов пришлось увеличить количество нарядов полиции.

Анастасия Ларина