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Коммерсантъ FM
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Хинштейн сообщил о задержании главы Счетной палаты Самарской области

Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва была задержана правоохранительными органами. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, Елену Дуброву подозревают в превышении должностных полномочий.

«Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Елену Дуброву назначили председателем Счетной палаты Самарской области в 2019 году. До этого она была главой департамента образования Самары.

Анастасия Ларина

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