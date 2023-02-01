Теннис

Рейтинг АТР

1 (5). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков. 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6730. 3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6195. 4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765. 5 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4200. 6 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815. 7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715. 8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3410. 9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3046. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995. 11 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2760. 12 (8). Даниил Медведев — 2750. 13 (20). Карен Хачанов (оба — Россия) — 2515. 14 (13). Александр Зверев (Германия) — 2425. 15 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2305. 16 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2285. 17 (16). Янник Синнер — 2195. 18 (19). Лоренцо Музетти (оба — Италия) — 1925. 19 (35). Томми Пол (США) — 1835. 20 (21). Ник Кириос (Австралия) — 1825… 98 (82). Аслан Карацев — 555... 100 (97). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 547.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 485 очков. 2 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100. 3 (2). Унс Джабир (Тунис) — 5210. 4 (3). Джессика Пегула (США) — 5000. 5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4645. 6 (7). Коко Гауфф (США) — 3992. 7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3811. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3380. 9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2905. 10 (25). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2815. 11 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2740. 12 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2340. 13 (15). Петра Квитова (Чехия) — 2281. 14 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2195. 15 (12). Симона Халеп (Румыния) — 2141. 16 (24). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2138. 17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2030. 18 (19). Анетт Контавейт (Эстония) — 1909. 19 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1905. 20 (31). Каролина Плишкова (Чехия) — 1880… 43 (44). Анастасия Потапова — 1139… 53 (59). Анна Калинская — 956… 64 (60). Анна Блинкова — 884… 83 (97). Варвара Грачева — 750… 94 (106). Диана Шнайдер (все — Россия) — 699.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

Шахматы

Рейтинг FIDE

1 (1). Магнус Карлсен (Норвегия) — 2852 балла. 2 (3). Ян Непомнящий (Россия) — 2793. 3 (2). Дин Лижэнь (Китай) — 2788. 4 (4). Алиреза Фирузджа (Франция) — 2785. 5 (7). Аниш Гири (Нидерланды) — 2780. 6 (5). Хикару Накамура — 2768. 7 (6). Фабиан Каруана — 2766. 8 (8). Уэсли Со (все — США) — 2766. 9 (9). Вишванатан Ананд (Индия) — 2754. 10 (10). Сергей Карякин (Россия) — 2747. 11 (11). Теймур Раджабов (Азербайджан) — 2747. 12 (12). Александр Грищук (Россия) — 2745. 13 (13). Леньер Домингес (США) — 2743. 14 (15). Рихард Раппорт (Румыния) — 2740. 15 (14). Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2740. 16 (16). Максим Вашье Лаграв (Франция) — 2737. 17 (17). Левон Аронян (США) — 2736. 18 (30). Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2734. 18 (18). Видит Сантош Гуджрати (Индия) — 2730. 20 (19). Дмитрий Андрейкин (Россия) — 2729.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.