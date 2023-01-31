Минкультуры сообщило о планах соотнести театральный репертуар со школьной программой по литературе

В Минкультуры РФ сообщили, что намерены соотнести театральный репертуар с единой школьной программой по литературе, которая будет запущена во всех российских школах с 1 сентября 2023 года. Эту меру планируют ввести по всей стране. В тех районах, где нет театров, ученикам будут демонстрировать записи спектаклей.

«С 1 сентября 2023 года во всех школах будет запущена единая программа по литературе. Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минкультуры по итогу встречи главы ведомства Ольги Любимовой и министра просвещения Сергея Кравцова.

Министры также обсудили работу школьных театров. В течение 2023 года планируется открыть театр в каждой школе. На сегодняшний день в России действует 28 тыс. школьных театров. Также Ольга Любимова и Сергей Кравцов договорились о показе современных российских фильмов в школах.

25 января Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября 2023 года в обязательную школьную программу по литературе войдут романы «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Также в программу внесли произведения о Великой Отечественной войне, в том числе «Горячий снег» Юрия Бондарева.

14 сентября Госдума приняла в третьем чтении закон «Об образовании», устанавливающий единые образовательные программы во всех российских школах. Закон предполагает универсальные программы для гуманитарных дисциплин — русский язык, литература, история, обществознание, география. Один из авторов законопроекта, Ольга Казакова, объясняла, что таким образом учеников «готовят к нашим ценностям».

Лусине Баласян