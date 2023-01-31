Цена 1 «квадрата» в апарт-отелях Петербурга снизилась до 15%

С февраля 2022 года цены на апартаменты в Санкт-Петербурге пережили несколько волн коррекции в силу неопределенности и турбулентности на рынке. По итогам прошедшего года средняя цена 1 кв. м. в апарт-комплексах снизилась на 5%, а за счет акций и скидок общее падение стоимости по ряду проектов достигло 15%.

По данным аналитиков Yard Group, специалисты в ближайшей перспективе не ожидают отката к прежнему уровню цен. В настоящее время стоимость «квадрата» в апартаментах Петербурга сократилась до 332 тыс. руб. в зависимости от проекта. Многие застройщики дополнительно предоставляют клиентам скидки примерно в 10%, чем компенсируют отсутствие льготной ипотеки и субсидируют снижение ставки за счет собственной маржи, стимулируя покупательский спрос.

В то же время готовые ликвидные проекты в туристических локациях почти не подверглись корректировке цен и пользовались наибольшим спросом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доходность апартаментов в Петербурге по итогам 2022 года «оттолкнулась от дна».

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