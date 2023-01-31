Блинкен заявил об обеспокоенности США военным сотрудничеством России и Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана вызывает беспокойство Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Москва и Тегеран предоставляют друг другу передовую военную технику.

«И это, конечно же, действительно беспокоит и нас, и Израиль. Так что мы продолжили уже идущую дискуссию о способах, с помощью которых мы можем продолжать работать вместе, сотрудничать не только между собой, но и с другими странами в противостоянии вредоносным действиям, которые предпринимает Иран как в регионе, так и за его пределами»,— сказал Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Иерусалиме (цитата по ТАСС).

Энтони Блинкен посетил Израиль 30 января. В ходе визита он провел переговоры с представителями израильских властей, в том числе премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили сотрудничество двух стран, в особенности в противостоянии с Ираном.

С 2022 года западные страны и Украина неоднократно обвиняли Иран в поставках беспилотников России. В июле в США заверяли, что Москва рассматривают покупку у Ирана боевых дронов Shahed-191 и Shahed-129. 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва получила от Тегерана 250 дронов-камикадзе, которые используются для ударов по украинской территории. Иран и Россия информацию о поставках отрицают.

Лусине Баласян