Издатель Forbes Russia получил заем от «Уралкалия»

Эльмар Муртазаев, гендиректор «АС Рус Медиа» (издатель Forbes Russia), подтвердил РБК, что Магомед Мусаев (владелец «АС Рус Медиа») получил заем от компании «Уралкалий». Издателю российского Forbes потребовалось финансирование для «полноценной работы и развития» медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльмар Муртазаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Эльмар Муртазаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Для полноценной работы и развития Forbes компании потребовались дополнительные финансовые инвестиции, которые наш акционер привлек через заем у ПАО "Уралкалий". Мы признательны нашим партнерам за оказанную поддержку»,— рассказал РБК господин Муртазаев.

По информации источника РБК, заем является краткосрочным, а доли в компании-издателе в качестве залога в сделке не задействованы. Смена собственника Forbes сторонами сделки также не обсуждается.

«Мы поддерживаем коллектив талантливых и опытных журналистов и разделяем их стремление к развитию ведущего бизнес-издания в России»,— сообщил Дмитрий Коняев, гендиректор «Уралхима», материнской компании «Уралкалия».

В 2022 году у российского издания Forbes появились проблемы, связанные с резким падением рекламных доходов. Весной 2022-го Forbes приостановил выход печатной версии журнала. В ноябре издание подало иск к одному из своих рекламодателей — холдингу Roust — из-за возникшего долга. В июне 2022-го Магомед Мусаев также приостановил издание бумажной и электронной версий журнала «Harvard Business Review Россия».

Подробнее о ситуации вокруг Forbes — в публикации «Ъ» «Forbes вспомнил о долгах».

Андрей Сапожников