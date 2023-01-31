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Haas представила ливрею болида Формулы-1 на сезон-2023

Команда MoneyGram Haas F1 Team представила ливрею гоночного болида, с которой будет выступать в новом сезоне Формулы-1 — американский коллектив стал первым, кто провел презентацию в 2023 году.

Болид Haas VF-22 в ливрее 2023 года

Болид Haas VF-22 в ливрее 2023 года

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

Болид Haas VF-22 в ливрее 2023 года

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

Новая ливрея дебютировала на прошлогоднем болиде Haas VF-22. С появлением нового титульного спонсора команды, который заменил российскую компанию «Уралкалий», машина лишилась основного белого оттенка кузова и цветов российского флага .

Болид 2023 года будет выдержан в черных тонах, дополненных белыми и красными акцентами. Новая ливрея отсылает к первым годам участия Haas в Формуле-1, когда машины коллектива были окрашены в черный, серый, белый и красный цвета.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами MoneyGram Haas F1 Team в чемпионате мира будут датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг. Премьера нового болида Haas VF-23, на котором гонщики будут выступать в Формуле-1 в этом году, состоится 11 февраля в рамках обкатки новой машине на британской трассе «Сильверстоун».

Максим Вершинин

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