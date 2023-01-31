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Бывшего полицейского в Выксе осудят за пытки задержанного электрошокером

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции из Выксы о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). По данным СУ СК, в октябре 2022 он избил задержанного электрошокером.

Пострадавший – 41-летний житель Выксы Александр Шарфутов. Он был пьян, когда его задержали и доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство. Потерпевший рассказал правозащитникам, что в камере было холодно, а дежурного рядом не было. Поэтому он стал стучать ногами в дверь, чтобы привлечь внимание и попросить одеяло или куртку. После первой просьбы полицейский только сильнее включил вытяжку, а после второй стал бить задержанного электрошокером.

На следующий день Александра Шарфутова привезли в суд Выксы, где он рассказал об избиении. Туда вызвали скорую помощь.

Полицейского уволили из органов внутренних дел, на время следствия он находился под домашним арестом. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Анастасия Еремина

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