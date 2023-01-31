Во время пожара в свердловском селе погибли бабушка с внучкой

В селе Ларьковка (Серовский городской округ, Свердловская область) произошел пожар в частном доме, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. При тушении пожара были обнаружены тела двух женщин. По факту случившегося следователи проводят проверку. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция установила личности погибших: ими оказались пожилая женщина 1953 года рождения и ее внучка 1998 года рождения.

Предварительно, инцидент не носит криминального характера — он мог произойти из-за неосторожного обращения гражданок с огнем, пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Для определения точных причин смерти погибших проводятся судебно-медицинские экспертизы. Место происшествия осматривается, проводятся опросы местных жителей.

По словам Валерия Горелых, возможной причиной гибели людей на пожаре могло стать отравление едким дымом. «Огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи. Впрочем, сыщики, следователи СКР и огнеборцы отрабатывают и другие возможные версии»,— уточнил он.

Ранее в поселке Ис Свердловской области при пожаре в доме на ул. Ленина погибли два человека. Сообщалось, что погибшими могут быть две пенсионерки, проживающие в соседних квартирах. Их личности устанавливают следователи и полицейские. Предварительная причина пожара — неисправность проводки.

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Диана Сунагатуллина