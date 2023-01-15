В Свердловской области в пожаре погибли пенсионерки

В поселке Ис (Свердловской области) при пожаре в доме на ул. Ленина погибли два человека. Инцидент произошел накануне, 14 января. Пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что погибшими могут быть две пенсионерки, проживающие в соседних квартирах. Сейчас их личности устанавливают следователи и полицейские.

В пресс-службе СУ СКР по региону рассказали, что тела погибших отправили на экспертизу для установления точной причины смерти. Предварительная причина пожара — неисправность проводки.

Ранее «Ъ-Урал» рассказывал о пожаре в частном доме на окраине Екатеринбурга, в результате которого погибли два человека.

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