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Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт на службу в зоне СВО

Бывший глава администрации столицы Кубани и депутат Госдумы Евгений Первышов продлил контракт на службу в зоне проведения специальной военной операции. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Первышов отметил, что обсудил свое решение продолжить участие в СВО с руководством партии «Единая Россия» в Москве. Также он успел побывать в Краснодаре и принять участие во встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

«Выступил с предложением усилить контроль за исполнением социальных обязательств в отношении военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей», — написал Евгений Первышов.

Экс-мэр Краснодара также подчеркнул, что количество участников боевых действий возросло, как и количество мер поддержки для них. Но за соблюдением этих мер нужно следить на всех уровнях — от федерального до муниципального.

Ранее о планах Евгения Первышова продлить контракт на службу в ВС РФ сообщал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак.

Анастасия Назарова

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