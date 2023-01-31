Почти треть россиян тратят до половины зарплаты на детское образование

32% россиян ежемесячно отдают почти половину зарплаты на детские кружки, секции и репетиторов, об этом говорят результаты опроса, который провела «АльфаСтрахование».



24% участников исследования оплачивают услуги частных детских садов. Преимущественно – с изучением английского языка.

На дополнительное образование дошкольников для подготовки к школе тратят деньги 17% опрошенных. При этом почти половина записывает детей к репетиторам на индивидуальные занятия, остальные – на групповые курсы.

Почти 21% родителей с самого раннего возраста прививают детям любовь к спорту. На спортивные секции по плаванию детей от года водят 22% опрошенных, по гимнастике – 12%, по футболу – 11%. Не менее популярны музыка – 10%, актерское мастерство – 8%, различные творческие занятия (рисование, лепка, мозаика) – 13%.

В начальной и средней школе многие отдают детей на робототехнику и программирование – 19%. Также нанимают репетиторов для углубленного изучения школьной программы, подготовки к олимпиадам и ОГЭ. Об этом рассказали 37%.

В старшей школе на спортивные секции ходят дети 39% участников исследования. Более 57% нанимают репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Их стоимость в среднем начинается от 1000 руб. за занятие в зависимости от предмета.

К дополнительным тратам на детей участники опроса прибавили и услуги сопровождения на кружки и секции. Почасовая оплата няни с этой целью начинается от 300 руб. в час в среднем, отметили 47% родителей. Также пользуется спросом услуга автонянь – их приглашают почти 18% опрошенных. Стоимость в среднем начинается от 500 руб. за час работы.

В среднем ежемесячно на развитие детей родители, которые ответили на вопросы анкеты, тратят от 17 тыс. руб. При этом более 70% написали, что не жалеют потраченных денег и считают это правильным вложением в будущее ребенка.

В опросе приняли участие 1115 человек из 41 региона. Средний возраст опрошенных 39 лет. 76% являются родителями двух детей.

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АО "Альфастрахование"