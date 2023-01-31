Умные колонки включают «детектор шума»

Умные колонки научились прислушиваться к подозрительному шуму в доме, правда, не все пользователи обрадовались новой опции. Сразу два обновленных устройства вывел на рынок «Сбер». В продаже появился гаджет SberBoom и его компактная версия — SberBoom Mini с поддержкой виртуальных ассистентов «Салют». Стоят новинки до 12 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Помимо привычного воспроизведения музыки, они могут распознавать название треков, находить конкретного исполнителя или музыкальный жанр, включать плейлисты или подкасты. Кроме того, у новинки появился «Детектор шума», который позволяет определять звуки вокруг колонки и передавать их владельцу через «облако». Некоторые такие гаджеты действительно способны подслушивать происходящее в доме и без ведома хозяина, однако зачастую это происходит из-за самих же пользователей, отметил генеральный директор компании «Киберполигон» Лука Сафонов:

«Поскольку эта система должна своевременно отреагировать на призыв пользователя к своему речевому ассистенту, разумеется, фон слушается постоянно. Это все попадает в "облака" соответствующих компаний — Apple, Google или любой другой, которая с этим проектом связана. Дальше эти данные анализируются в целях предоставления таргетированной рекламы. Могут возникнуть и третьи лица, и организации, и госслужбы, в частности, правоохранительные, которые могут захотеть иметь доступ к этой информации. Это же замечательный источник данных.

У вас есть идентификатор гаджета, и вы приходите к его разработчику и говорите: "Я хочу слушать, что происходит вокруг этой колонки, вдруг там какие-нибудь секретные переговоры ведутся?" И это можно будет организовать в отношении любой такой техники».

При этом на прошлой неделе в открытом доступе в интернете появилась часть исходных кодов «Яндекса». И, по данным СМИ, в частности, выяснилось, что микрофон умной колонки от этой компании может включаться без спроса и незаметно для пользователя. В IT-гиганте признали, что в утекшем коде нашелся фрагмент, который скрытно активирует устройство с голосовым ассистентом «Алиса» без упоминания его имени. Однако это тестовая версия алгоритма, и публичной она не была, подчеркнули в «Яндексе».

С развитием умных колонок все больше третьих лиц могут так или иначе использовать данные, с которыми работают такие гаджеты, пояснил руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров: «Здесь классические "качели" — либо безопасность, либо usability. Чем больше мы даем удобства людям, разрешений и так далее, тем сильнее понижается уровень защиты. Что касается записи и анализа звуков, то сравнение паттернов тех или иных звуков все же происходит локально. После этого, если срабатывает паттерн, тогда уже идет отправка записи в "облако". Это можно сравнить с радионяней, когда родители реагируют на плач ребенка.

Здесь вопрос в том, что колонка будет содержать некий набор паттернов. Они похожи по своему звуковому ряду, например, лай собаки, разбитое стекло, что-то еще. После того, как происходит этот триггер, который локально стоит на колонке, идет запись и отправка данных. Никто просто так не станет круглосуточно загружать информацию в "облако", потому что ресурсы тоже ограничены».

Россияне тем временем стали активнее покупать умные колонки. «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров на прошлой неделе сообщали, что продажи этих устройств за год выросли более чем вдвое. Лидерами на рынке оказались устройства от «Яндекса». В тройку также вошли гаджеты с голосовыми помощниками от VK и «Сбера».

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Владимир Расулов