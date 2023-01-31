Еще один нижегородец погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Большеболдинского района Нижегородской области Андрей Кочетов, сын председателя местного совета депутатов погиб во время проведения спецоперации на Украине. Об этом его родственники сообщили в социальных сетях. Военнослужащему было 26 лет.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в Большеболдинском районе 31 января прошли похороны еще одного местного жителя, погибшего в СВО. Максим Рябов был призван в армию в феврале 2022 года после окончания вуза. В спецоперации участвовал по контракту, служил командиром взвода радиоэлектронной разведки.

Россия ввела войска на Украину утром 24 февраля 2022 года. Актуальной информации по потерям российской армии нет. Последние два месяца данные по погибшим в региональном правительстве не разглашают. В последний раз сведения публиковались в ноябре 2022, тогда сообщалось о гибели 128 военных.

Андрей Репин