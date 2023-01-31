Военнослужащий из Большого Болдина погиб в спецоперации на Украине

В Большеболдинском районе похоронили 24-летнего Максима Рябова. Он погиб 24 января в ходе военной спецоперации на Украине, сообщила глава местного самоуправления Алла Морозова.

Максим Рябов служил командиром взвода радиоэлектронной разведки. Был призван в армию в феврале 2022 года после окончания вуза, в спецоперации участвовал по контракту. Награжден орденом «За верность долгу» и медалью Суворова.

«У него вся жизнь была впереди, но он выбрал путь защитника Отечества и отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами были живы и на нашей земле не было геноцида русских. Помним, любим, скорбим»,– написала Алла Морозова.

Россия ввела войска на Украину утром 24 февраля 2022 года. Актуальной информации по потерям российской армии нет. Данные по погибшим нижегородцам в минсоцполитики региона не предоставляют, в последний раз сведения публиковались в ноябре, тогда сообщалось о смерти 128 военных.

Что происходит после начала спецоперации – в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина